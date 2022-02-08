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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» потерял Шерки на три месяца

08 Февраля 2022 • 08:01 Комментировать
Лион
...
Ницца
1.95 3.60 3.85
12.02 23:00

Хавбек «Лиона» Райан Шерки травмировался в матче с «Монако» в рамках двадцать третьего тура Лиги 1, и теперь он будет вынужден пропустить три месяца. Шерки вышел на замену в начале второго тайма, и, самое обидное, травмировался уже в добавленное арбитром время матча, когда и бороться уже не было за что, «Монако» уверенно побеждал с разницей в два мяча.

Как уточняет официальный сайт «ткачей», у 18-летнего футболиста - перелом плюсневой кости, что автоматически выводит его из строя на три месяца. Более того, в среду футболисту придется даже лечь на операционный стол. Так что нынешний сезон для Шерки практически закончен.
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Евро-Футбол.Ру,
Лион Райан Шерки
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