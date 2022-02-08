«Лион» потерял Шерки на три месяца

Хавбек «Лиона» Райан Шерки травмировался в матче с «Монако» в рамках двадцать третьего тура Лиги 1, и теперь он будет вынужден пропустить три месяца. Шерки вышел на замену в начале второго тайма, и, самое обидное, травмировался уже в добавленное арбитром время матча, когда и бороться уже не было за что, «Монако» уверенно побеждал с разницей в два мяча.

Как уточняет официальный сайт «ткачей», у 18-летнего футболиста - перелом плюсневой кости, что автоматически выводит его из строя на три месяца. Более того, в среду футболисту придется даже лечь на операционный стол. Так что нынешний сезон для Шерки практически закончен.