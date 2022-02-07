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Чемпионат Франции. 1 лига

Петкович уволен из «Бордо» - экс-наставник сборной Швейцарии провёл в клубе всего полгода официально

07 Февраля 2022 • 20:48 Комментировать
Ланс
...
Бордо
1.45 4.80 6.50
13.02 19:05

После унизительного поражения со счетом 0:5 от «Реймса» руководство «Бордо» приняло решение отправить в отставку главного тренера Владимира Петковича. В понедельник клуб на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества со швейцарским специалистом.

При Петковиче французская команда оказалась в зоне вылета Лиги 1, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Примечательно, что наставник проработал в коллективе всего полгода – в конце июля он покинул национальную сборную Швейцарии после удачно проведенного чемпионата Европы, чтобы принять новый вызов в карьере. На данный момент неизвестно, кто может стать преемником Петковича на вакантном посту.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Владимир Петкович
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