После унизительного поражения со счетом 0:5 от «Реймса» руководство «Бордо» приняло решение отправить в отставку главного тренера Владимира Петковича. В понедельник клуб на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества со швейцарским специалистом.

При Петковиче французская команда оказалась в зоне вылета Лиги 1, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Примечательно, что наставник проработал в коллективе всего полгода – в конце июля он покинул национальную сборную Швейцарии после удачно проведенного чемпионата Европы, чтобы принять новый вызов в карьере. На данный момент неизвестно, кто может стать преемником Петковича на вакантном посту.