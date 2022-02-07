Месси - рекордсмен топ-5 лиг по необычному показателю

Звезда «ПСЖ» Лионель Месси является рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по ударам в каркас ворот.

В прошедшем поединке против «Лилля», который парижане выиграли со счетом 5:1, 34-летний аргентинец в очередной раз попал в каркас. Это уже седьмой подобный удар для Месси в нынешнем сезоне. При этом в прошедшей игре нападающий отметился забитым мячом и голевой передачей.

В этом сезоне Лиги 1 на счету Лео всего два гола. Что касается Лиги чемпионов, то в этом турнире Месси наколотил пять мячей на групповом этапе.

Контракт аргентинца с французским клубом рассчитан еще на полтора года.