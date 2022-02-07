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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси - рекордсмен топ-5 лиг по необычному показателю

07 Февраля 2022 • 13:31 Комментировать (3)

Звезда «ПСЖ» Лионель Месси является рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов по ударам в каркас ворот.

В прошедшем поединке против «Лилля», который парижане выиграли со счетом 5:1, 34-летний аргентинец в очередной раз попал в каркас. Это уже седьмой подобный удар для Месси в нынешнем сезоне. При этом в прошедшей игре нападающий отметился забитым мячом и голевой передачей.

В этом сезоне Лиги 1 на счету Лео всего два гола. Что касается Лиги чемпионов, то в этом турнире Месси наколотил пять мячей на групповом этапе.

Контракт аргентинца с французским клубом рассчитан еще на полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
07 Февраля 2022 в 14:14
Ну так и вручат Золотой Мяч в 2022 году - скажут "Месси показал лучший результат по попаданию в стойку ворот. Этот фактор перевешивает Лигу Чемпионов и голевые показатели Левандовского, Холлана и прочих товарищей."
falato211
07 Февраля 2022 в 14:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Стэтхэм на минималках
07 Февраля 2022 в 13:46
Не фартовый сезон, но фартовый в ЗМ, где он должен быть по хорошему вторым
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