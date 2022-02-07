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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды

07 Февраля 2022 • 11:48 Комментировать

Переговоры между бразильским защитником Маркиньосом и «ПСЖ» близки к успешному завершению. В ближайшее время стороны поставят подписи под новым трудовым договором.

Как информирует посредством «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт 27-летнего бразильца с парижанами будет рассчитан до 2026 года. Срок действия текущего соглашения истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маркиньос провел 17 поединков, отметившись тремя забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
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