«ПСЖ» близок к продлению контракта с одним из лидеров команды

Переговоры между бразильским защитником Маркиньосом и «ПСЖ» близки к успешному завершению. В ближайшее время стороны поставят подписи под новым трудовым договором.

Как информирует посредством «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо, новый контракт 27-летнего бразильца с парижанами будет рассчитан до 2026 года. Срок действия текущего соглашения истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маркиньос провел 17 поединков, отметившись тремя забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.