«Реймс» одержал самую крупную победу за последние 46 лет

«Реймс» уничтожил «Бордо» в матче 23-го тура французской Лиги 1, забив в ворота жирондинцев пять безответных мячей. Это не самая крупная победа в истории клуба, который когда-то выигрывал во Франции чемпионат за чемпионатом и даже сражался с «Реалом» в финале Кубка чемпионов. Но так сильно «Реймс» не выигрывал целых сорок пять лет. В последний раз более убедительную победу «красно-белые» одерживали в октябре 1976 года, когда обыграли «Страсбур» со счетом 6:0.

Свой последний более-менее значимый трофей «Реймс» завоевал в 1991 году - это был кубок французской лиги. Сейчас клуб занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.