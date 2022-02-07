Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

«Реймс» одержал самую крупную победу за последние 46 лет

07 Февраля 2022 • 07:32 Комментировать
Реймс
5:0
Бордо
окончен

«Реймс» уничтожил «Бордо» в матче 23-го тура французской Лиги 1, забив в ворота жирондинцев пять безответных мячей. Это не самая крупная победа в истории клуба, который когда-то выигрывал во Франции чемпионат за чемпионатом и даже сражался с «Реалом» в финале Кубка чемпионов. Но так сильно «Реймс» не выигрывал целых сорок пять лет. В последний раз более убедительную победу «красно-белые» одерживали в октябре 1976 года, когда обыграли «Страсбур» со счетом 6:0.

Свой последний более-менее значимый трофей «Реймс» завоевал в 1991 году - это был кубок французской лиги. Сейчас клуб занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Февраля
07:32 · Франция. Лига 1
«Реймс» одержал самую крупную победу за последние 46 лет
06:58 · Франция. Лига 1
«Бордо» идет на повторение печального антирекорда «Авиньона»
05:24 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Месси - лучший в мире»
02:40 · Франция. Лига 1
Беспроигрышная серия «ПСЖ» продолжается уже 14 матчей - это самая длинная открытая серия в Топ-5
00:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» забил 5 мячей на поле чемпиона Франции 3
00:16 · Франция. Лига 1
Ди Мария получил травму за полторы недели до матча с «Реалом»
06 Февраля
23:39 · Франция. Лига 1
Президент «Лилля» подтвердил, что рассматривает вариант с продажей Ботмана
22:15 · Франция. Лига 1
«Лилль» - «ПСЖ» - 1:5 (закончен)
21:13 · Франция. Лига 1
«Брест» безвольно проиграл «Ренну»
19:42 · Германия. Бундеслига
Менье сравнил Холанна и Мбаппе
19:01 · Франция. Лига 1
«Реймс», «Страсбург» и «Клермон» победили всухую
18:53 · Франция. Лига 1
​«Украинского Винни Джонса» удалили после 9 минут в дебютном матче за «Бордо» - ранее он шутил о карточках 3
18:51 · Франция. Лига 1
Наставник «Лилля»: «Месси остаётся великим игроком, несмотря на возникшие проблемы во Франции»
16:59 · Франция. Лига 1
«Ланс» без шансов проиграл главному аутсайдеру
12:59 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» приглашает Асенсио для вероятной замены Мбаппе
Все новости
Рекомендуем