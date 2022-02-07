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Чемпионат Франции. 1 лига

«Бордо» идет на повторение печального антирекорда «Авиньона»

07 Февраля 2022 • 06:58 Комментировать
Реймс
5:0
Бордо
окончен

Целых пять мячей влетело в ворота «Бордо» в гостевом матче против не самого сильного «Реймса». Таким образом, общий счет пропущенных за двадцать три матча текущего сезона мячей в «Бордо» теперь составляет 58. В одиннадцати матчах из этих 23 «Бордо» получал в свои ворота три и более мяча за матч, и не было ни одного матча, в котором жирондинцы не пропускали бы.

Этот показатель в 58 пропущенных мячей - абсолютный антирекорд главных пяти лиг Европы в текущем сезоне, если же говорить о французском чемпионате, то столь явной катастрофы не было с сезона 1975/1976, когда «Авиньон» после такого же количества матчей имел 59 пропущенных голов.

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Бордо
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