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​«Украинского Винни Джонса» удалили после 9 минут в дебютном матче за «Бордо» - ранее он шутил о карточках

06 Февраля 2022 • 18:53 Комментировать
Реймс
5:0
Бордо
окончен

В зимнее трансферное окно «Бордо» арендовал у «Шахтёра» полузащитника Данила Игнатенко. Из-за своего жёсткого стиля игры футболиста сразу прозвали «украинским Винни Джонсом». Давая своё первое интервью, Игнатенко сказал со смехом: «Не обещаю, что не буду получать карточки». Об этом рассказывает сайт Girondins4Ever.

Как в воду глядел Игнатенко – в воскресенье он вышел на замену в игре «Бордо» против «Реймса» и уже через девять минут получит прямую красную карточку.

Будучи игроком «Шахтёра», Данил Игнатенко ещё не провёл ни одного матча за первую команду. Полузащитник то и дело скитается по арендам. До перехода в «Бордо» Игнатенко на правах аренды играл за «Днепр-1».  

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Данил Игнатенко
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окончен Труа 0:0 Метц 2.00 3.50 3.80
окончен Реймс 5:0 Бордо 2.10 3.50 3.50
окончен Страсбург 1:0 Нант 1.80 3.80 4.30
окончен Ницца 0:1 Клермон
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