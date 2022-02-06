​«Украинского Винни Джонса» удалили после 9 минут в дебютном матче за «Бордо» - ранее он шутил о карточках

В зимнее трансферное окно «Бордо» арендовал у «Шахтёра» полузащитника Данила Игнатенко. Из-за своего жёсткого стиля игры футболиста сразу прозвали «украинским Винни Джонсом». Давая своё первое интервью, Игнатенко сказал со смехом: «Не обещаю, что не буду получать карточки». Об этом рассказывает сайт Girondins4Ever.

Как в воду глядел Игнатенко – в воскресенье он вышел на замену в игре «Бордо» против «Реймса» и уже через девять минут получит прямую красную карточку.

Будучи игроком «Шахтёра», Данил Игнатенко ещё не провёл ни одного матча за первую команду. Полузащитник то и дело скитается по арендам. До перехода в «Бордо» Игнатенко на правах аренды играл за «Днепр-1».