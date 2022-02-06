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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси принял решение по своему будущему слухи

06 Февраля 2022 • 14:42 Комментировать

В последние недели в СМИ появлялось немало информации о проблемах Лионеля Месси во Франции. Сообщалось, что звёздный аргентинец недоволен жизнью, скучая по Барселоне. Тем не менее, в обозримом будущем Месси не планирует уходить из «ПСЖ». Об этом на своих страницах пишет Marca. По данным источника, Лео точно не уйдёт из французского клуба в 2022 году, поскольку он хочет подойти к чемпионату мира, выступая на высоком уровне.

Отметим, что сборная Аргентины уже завоевала билет на чемпионат мира. Мундиаль в Катаре пройдёт в ноябре-декабре. Сдвиг турнира на конец календарного года связан с климатическим фактором.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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