«Монако» разобрался с «Лионом» и ворвался в топ-4

В субботу «Монако» принимал конкурентов из «Лиона» в матче 23-го тура Лиги 1. Гол Жана Лукаса на второй минуте позволил хозяевам спокойно играть по счету и отдать мяч противнику. В середине первого тайма перевес «Монако» закрепил Виссам Бен-Йеддер - 2:0.

«Монако» опередил соперника на одно очко, выйдя на четвертое место. Россиянин Александр Головин не был включен в заявку по болезни.