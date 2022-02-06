«Монако» разобрался с «Лионом» и ворвался в топ-4

В субботу «Монако» принимал конкурентов из «Лиона» в матче 23-го тура Лиги 1. Гол Жана Лукаса на второй минуте позволил хозяевам спокойно играть по счету и отдать мяч противнику. В середине первого тайма перевес «Монако» закрепил Виссам Бен-Йеддер - 2:0.
«Монако» опередил соперника на одно очко, выйдя на четвертое место. Россиянин Александр Головин не был включен в заявку по болезни.
Протокол игры
|(1:0) Лукас Жан2'
|(2:0) Бен-Йеддер Виссам27'
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо • 69'Кайо Энрике•Чуамени Орельен•Желсон Мартиньш 61' (Скардовелли Вандерсон ( 61') •Фолланд Кевин 62' (Фофана Юссуф ( 62') •Лукас Жан 79' (Матазо Элио ( 79') •Диоп Софьян 88' (Аклиоче Махнес ( 88') •Бен-Йеддер Виссам
Лопеш Антони•Дюбуа Лео•Боатенг Жером • 69'Люкеба Кастелло•Гюсто Мало 46' (Февр Ромен ( 46') •Какере Максанс•Мендес Тьяго 46' (Шерки Райан ( 46') •Милагрес Энрике 46' (Н'Домбеле Тангай ( 46') •Пакета Лукас 88' (Баркола Бредли ( 88') •Дембеле Мусса II • 64'Эмерсон Палмиери
Запасные: Кейта Хабиб•Поллерсбек Юлиан•Диоманде Синали
05 февраля. Стадион "Луи II".
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