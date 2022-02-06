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«Монако» разобрался с «Лионом» и ворвался в топ-4

06 Февраля 2022 • 00:56 Комментировать
Монако
2:0
Лион
окончен

В субботу «Монако» принимал конкурентов из «Лиона» в матче 23-го тура Лиги 1. Гол Жана Лукаса на второй минуте позволил хозяевам спокойно играть по счету и отдать мяч противнику. В середине первого тайма перевес «Монако» закрепил Виссам Бен-Йеддер - 2:0.

«Монако» опередил соперника на одно очко, выйдя на четвертое место. Россиянин Александр Головин не был включен в заявку по болезни.

Протокол игры  
Монако 2:0Лион
(1:0) Лукас Жан2'   
(2:0) Бен-Йеддер Виссам27'   
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельМарипан Гильермо   69'Кайо ЭнрикеЧуамени ОрельенЖелсон Мартиньш  61' (Скардовелли Вандерсон (  61') Фолланд Кевин  62' (Фофана Юссуф (  62') Лукас Жан  79' (Матазо Элио (  79') Диоп Софьян  88' (Аклиоче Махнес (  88') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Якобс ИсмаилМанноне ВитоМатсима КрисленСидибе ДжибрильЛемаршаль Феликс
Лопеш АнтониДюбуа ЛеоБоатенг Жером   69'Люкеба КастеллоГюсто Мало  46' (Февр Ромен (  46') Какере МаксансМендес Тьяго  46' (Шерки Райан (  46') Милагрес Энрике  46' (Н'Домбеле Тангай (  46') Пакета Лукас  88' (Баркола Бредли (  88') Дембеле Мусса II   64'Эмерсон Палмиери
Запасные: Кейта ХабибПоллерсбек ЮлианДиоманде Синали
05 февраля. Стадион "Луи II".

 

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окончен Сент-Этьен 3:1 Монпелье 2.60 3.20 2.80
окончен Монако 2:0 Лион 2.00 3.60 3.70
06.02  15:00 Лорьян ... Ланс 3.60 3.55 2.08
06.02  17:00 Труа ... Метц 2.17 3.50 3.40
06.02  17:00 Реймс ... Бордо 2.12 3.45 3.55
06.02  17:00 Страсбург ... Нант 1.95 3.60 4.00
06.02  17:00 Ницца ... Клермон 1.62 4.20 5.40
06.02  19:00 Ренн ... Брест 1.58 4.30 5.80
06.02  22:45 Лилль ... ПСЖ 3.95 3.85 1.90
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Сегодня, 06 Февраля
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