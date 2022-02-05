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Ротен: «Зидан может стать спасителем «ПСЖ»

05 Февраля 2022 • 13:57 Комментировать

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен считает, что парижскому клубу нужен Зинедин Зидан на посту главного тренера. По его мнению, именно этот специалист сможет привести команду к трофеям.

«Я уверен, что Зизу станет спасителем «ПСЖ». Клуб должен предложить контракт, от которого Зидан не сможет отказаться. Зинедин, приходи и спасай команду.

У него все получится, если он проявит свою строгость и профессионализм в раздевалке», - передает слова Жерома RMC Sport.

В настоящий момент пост главного тренера «ПСЖ» занимает аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Зидан решил, кого хочет тренировать - это не «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Жером Ротен
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