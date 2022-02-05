Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

Шакири может покинуть «Лион» и вернуться в Швейцарию

05 Февраля 2022 • 08:14 Комментировать

Швейцарский хавбек Джердан Шакири намерен покинуть французский «Лион». Полузащитник не получает стабильной игровой практики и не хочет мириться с этим. Он уже начал подыскивать себе новую команду.

Согласно сведениям журналистов Lequipe, у 30-летнего исполнителя есть вариант продолжения карьеры на родине. Заинтересованность в его услугах проявляет «Сьон». Еще одним претендентом на Джердана является американский клуб «Чикаго Файр», о чем сообщалось ранее.

Шакири перебрался в «Лион» из «Ливерпуля» летом прошлого года, подписав 3-летний контракт. В этом сезоне Лиги 1 он провел 11 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сьон Джердан Шакири
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.02  19:00 Сент-Этьен ... Монпелье 2.55 3.65 2.70
05.02  23:00 Монако ... Лион 2.12 3.75 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
08:14 · Франция. Лига 1
Шакири может покинуть «Лион» и вернуться в Швейцарию
01:56 · Англия. Премьер-лига
В «Лионе» подтвердили активные переговоры с Ляказеттом
00:54 · Франция. Лига 1
«Марсель» быстро пропустил два мяча, но всё равно разгромил «Анже»
00:35 · Франция. Лига 1
Кафу: «Я удивлён, что Неймар так и не выиграл «Золотой мяч» 1
04 Февраля
23:18 · Франция. Лига 1
Пополнение в МЛС: Дуглас Коста согласовал контракт с «Гэлакси», Шакири отправился на переговоры с «Чикаго» слухи
22:36 · Франция. Лига 1
Головин пропустит поединок с «Лионом»
20:17 · Россия. Премьер-лига
В агентстве полузащитника «Лилля» Шеки прокомментировали интерес со стороны ЦСКА
12:39 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» сообщил о болезни Головина
12:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Жиго
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и миланские гранды претендуют на игрока «Арсенала» 1
03 Февраля
21:33 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Победа на Кубке Америке сыграла решающую роль в выборе обладателя «Золотого мяча», Месси – лучший в мире» 7
21:13 · Франция. Лига 1
Ди Меко: «У «ПСЖ» осталось 15 дней до матча с «Реалом», а командной игры до сих пор нет» 3
19:19 · Франция. Лига 1
Рамос может завершить карьеру 2
16:19 · Франция. Лига 1
​Головин пропустил тренировку за два дня до матча с «Лионом»
14:52 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» заманивает Зидана с помощью двух аргументов слухи
Все новости
Рекомендуем