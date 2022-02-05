Шакири может покинуть «Лион» и вернуться в Швейцарию

Швейцарский хавбек Джердан Шакири намерен покинуть французский «Лион». Полузащитник не получает стабильной игровой практики и не хочет мириться с этим. Он уже начал подыскивать себе новую команду.

Согласно сведениям журналистов Lequipe, у 30-летнего исполнителя есть вариант продолжения карьеры на родине. Заинтересованность в его услугах проявляет «Сьон». Еще одним претендентом на Джердана является американский клуб «Чикаго Файр», о чем сообщалось ранее.

Шакири перебрался в «Лион» из «Ливерпуля» летом прошлого года, подписав 3-летний контракт. В этом сезоне Лиги 1 он провел 11 матчей, забил два мяча и сделал три голевые передачи.