Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

«Марсель» быстро пропустил два мяча, но всё равно разгромил «Анже»

05 Февраля 2022 • 00:54 Комментировать
Марсель
5:2
Анже
окончен

«Марсель» с «Анже» выдали нетипичный для чемпионата Франции матч. Гости забили два мяча к 11-й минуте и столь же быстро пропустили в ответ. Спурт «Марселя» в концовке вовсе позволил этой команде разгромно победить соперника (5:2). У Аркадиуша Милика хет-трик, а его коллектив вышел на второе место в таблице.

Протокол игры  
Марсель 5:2Анже
  8'Фюльжени Анжело (0:1)
  11'Бенталеб Набиль (0:2)
(1:2) Милик Аркадиуш18'   
(2:2) Жерсон Сантос21'   
(3:2) Милик Аркадиуш70'   
(4:2) Милик Аркадиуш78'   
(5:2) Юндер Дженгиз85'   
Пау ЛопесБалерди ЛеонардоКамара Бубакар  67' (Ронжье Валентин (  67') Салиба ВильямЛирола ПольГендузи МаттеоЖерсон СантосКолашинац Сеад  64' (Перес Луан (  64') Пайе Димитри  82' (Арит Амин (  82') Милик АркадиушБакамбу Седрик  64' (Юндер Дженгиз (  64')
Запасные: Таргаллин УссамаМанданда СтивЧалета-Цар ДуеАльваро Гонсалес IIЭнрике Луис III
Петкович ДаниельМансо ВенсанТраоре Исмаэль  64' (Ромен Тома (  64') Менди Батиста   76'Кабо Джимми   53'  56' (Перейра-Лаже Матиаш (  56') Бенталеб Набиль   90'Мангани ТомаУнаи АззединДумбия СулейманФюльжени АнжелоБуфаль Софьян
Запасные: Мандреа АнтониНинга КазимирКапель ПьеррикБамба АбдулайеМбок ДжейсонТаиби ВаниссФатар Ноа
04 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Анже Аркадиуш Милик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Марсель 5:2 Анже
05.02  19:00 Сент-Этьен ... Монпелье 2.55 3.65 2.70
05.02  23:00 Монако ... Лион 2.12 3.75 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Февраля
00:54 · Франция. Лига 1
«Марсель» быстро пропустил два мяча, но всё равно разгромил «Анже»
00:35 · Франция. Лига 1
Кафу: «Я удивлён, что Неймар так и не выиграл «Золотой мяч»
04 Февраля
23:18 · Франция. Лига 1
Пополнение в МЛС: Дуглас Коста согласовал контракт с «Гэлакси», Шакири отправился на переговоры с «Чикаго» слухи
22:36 · Франция. Лига 1
Головин пропустит поединок с «Лионом»
20:17 · Россия. Премьер-лига
В агентстве полузащитника «Лилля» Шеки прокомментировали интерес со стороны ЦСКА
12:39 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» сообщил о болезни Головина
12:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Жиго
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и миланские гранды претендуют на игрока «Арсенала» 1
03 Февраля
21:33 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Победа на Кубке Америке сыграла решающую роль в выборе обладателя «Золотого мяча», Месси – лучший в мире» 6
21:13 · Франция. Лига 1
Ди Меко: «У «ПСЖ» осталось 15 дней до матча с «Реалом», а командной игры до сих пор нет» 3
19:19 · Франция. Лига 1
Рамос может завершить карьеру 2
16:19 · Франция. Лига 1
​Головин пропустил тренировку за два дня до матча с «Лионом»
14:52 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» заманивает Зидана с помощью двух аргументов слухи
09:41 · Франция. Лига 1
Неймар возобновил тренировки и может сыграть с «Реалом»
09:16 · Германия. Бундеслига
Толиссо может вернуться в «Лион»
Все новости
Рекомендуем