«Марсель» быстро пропустил два мяча, но всё равно разгромил «Анже»

«Марсель» с «Анже» выдали нетипичный для чемпионата Франции матч. Гости забили два мяча к 11-й минуте и столь же быстро пропустили в ответ. Спурт «Марселя» в концовке вовсе позволил этой команде разгромно победить соперника (5:2). У Аркадиуша Милика хет-трик, а его коллектив вышел на второе место в таблице.