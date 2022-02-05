«Марсель» быстро пропустил два мяча, но всё равно разгромил «Анже»

«Марсель» с «Анже» выдали нетипичный для чемпионата Франции матч. Гости забили два мяча к 11-й минуте и столь же быстро пропустили в ответ. Спурт «Марселя» в концовке вовсе позволил этой команде разгромно победить соперника (5:2). У Аркадиуша Милика хет-трик, а его коллектив вышел на второе место в таблице.
Протокол игры
|8'Фюльжени Анжело (0:1)
|11'Бенталеб Набиль (0:2)
|(1:2) Милик Аркадиуш18'
|(2:2) Жерсон Сантос21'
|(3:2) Милик Аркадиуш70'
|(4:2) Милик Аркадиуш78'
|(5:2) Юндер Дженгиз85'
Пау Лопес•Балерди Леонардо•Камара Бубакар 67' (Ронжье Валентин ( 67') •Салиба Вильям•Лирола Поль•Гендузи Маттео•Жерсон Сантос•Колашинац Сеад 64' (Перес Луан ( 64') •Пайе Димитри 82' (Арит Амин ( 82') •Милик Аркадиуш•Бакамбу Седрик 64' (Юндер Дженгиз ( 64')
Петкович Даниель•Мансо Венсан•Траоре Исмаэль 64' (Ромен Тома ( 64') •Менди Батиста • 76'Кабо Джимми 53' 56' (Перейра-Лаже Матиаш ( 56') •Бенталеб Набиль • 90'Мангани Тома•Унаи Аззедин•Думбия Сулейман•Фюльжени Анжело•Буфаль Софьян
04 февраля. Стадион "Велодром" (Марсель).
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