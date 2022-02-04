В скором времени МЛС пополнится еще несколькими звездными футболистами. Как и сообщалось ранее, бразильский вингер Дуглас Коста близок к переходу в стан «Лос-Анджелес Гэлакси», а также появилась информация о возможном трансфере полузащитника «Лиона» Джердана Шакири в «Чикаго Файр».

Журналист Николо Скира у себя в «Твиттере» поделился данными, согласно которым Коста уже согласовал условия личного трудового договора с «Гэлакси». О подписании контракта будет официально объявлено в ближайшие дни.

Согласно сведениям все того же источника со ссылкой на французскую прессу, у Шакири более трудная ситуация. Он повздорил с руководством «Лиона», которые недовольны выступлениями швейцарца, поэтому они отпустили его на переговоры с представителем МЛС.