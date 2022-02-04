Головин пропустит поединок с «Лионом»

«Монако» у себя в социальных сетях объявил заявку команды на поединок с «Лионом» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Примечательно, что места в окончательном списке футболистов не нашлось российскому полузащитнику Александру Головину.

По всей видимости, игрок не успел вылечиться от болезни, которую он подхватил на днях. Представители клуба ранее заявляли, что Головин в скором времени сдаст тест на COVID-19. Впрочем, результатов анализов, как и точной информации по поводу отсутствия хавбека в заявке, пока нет.

Стоит также отметить, что Головин лишь недавно покинул лазарет команды после очередной травмы, наконец-то начав снова заниматься в основной группе команды.