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Чемпионат Франции. 1 лига

Тренер «Монако» сообщил о болезни Головина

04 Февраля 2022 • 12:39 Комментировать
Монако
...
Лион
2.05 3.70 3.40
05.02 23:00

«Монако» не сможет рассчитывать на российского полузащитника Александра Головина в ближайшем поединке. Об этом рассказал наставник команды Филипп Клеман.

«Сейчас Александр болен. Пока не знаю, что у него за диагноз. В ближайшее время он сдаст тест на коронавирусную инфекцию», - передает слова специалиста Madein Foot.

Отметим, что ближайший матч монегаски проведут в воскресенье, 5 февраля, против «Лиона».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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