Тренер «Монако» сообщил о болезни Головина

«Монако» не сможет рассчитывать на российского полузащитника Александра Головина в ближайшем поединке. Об этом рассказал наставник команды Филипп Клеман.

«Сейчас Александр болен. Пока не знаю, что у него за диагноз. В ближайшее время он сдаст тест на коронавирусную инфекцию», - передает слова специалиста Madein Foot.

Отметим, что ближайший матч монегаски проведут в воскресенье, 5 февраля, против «Лиона».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.