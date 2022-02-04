Месси недоволен трансфером в «ПСЖ» - названы причины

Звездный нападающий Лионель Месси, перешедший летом прошлого года в «ПСЖ», недоволен своим трансфером. 34-летнего аргентинца не устраивают условия жизни в Париже, сообщается на страницах El Confidencial.

Лионель скучает по своему большому дому в Барселоне, где у него есть все удобства – от бассейнов до личного футбольного поля. Кроме того, семикратному обладателю «Золотого мяча» непросто дается изучение французского языка, из-за чего он не может полноценно общаться с некоторыми из одноклубников. Также игрока не устраивают погодные условия в Париже.

За полгода нахождения в «ПСЖ» Месси забил всего один гол в 12 матчах чемпионата Франции. Это провальный показатель для Лео, если посмотреть на его невероятную результативность в «Барселоне».

Контракт форварда с парижским клубом рассчитан еще на полтора года.