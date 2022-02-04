Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

Месси недоволен трансфером в «ПСЖ» - названы причины

04 Февраля 2022 • 12:12 Комментировать (2)

Звездный нападающий Лионель Месси, перешедший летом прошлого года в «ПСЖ», недоволен своим трансфером. 34-летнего аргентинца не устраивают условия жизни в Париже, сообщается на страницах El Confidencial.

Лионель скучает по своему большому дому в Барселоне, где у него есть все удобства – от бассейнов до личного футбольного поля. Кроме того, семикратному обладателю «Золотого мяча» непросто дается изучение французского языка, из-за чего он не может полноценно общаться с некоторыми из одноклубников. Также игрока не устраивают погодные условия в Париже.

За полгода нахождения в «ПСЖ» Месси забил всего один гол в 12 матчах чемпионата Франции. Это провальный показатель для Лео, если посмотреть на его невероятную результативность в «Барселоне».

Контракт форварда с парижским клубом рассчитан еще на полтора года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
kozlove178
04 Февраля 2022 в 13:22
Теперь представьте, что с ним было бы в АПЛ.
A-LeXX
04 Февраля 2022 в 12:56
Вам больше нечего писать???
Эту публикацию уже раза три размещали.
Хейтеры вонючие!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.02  23:00 Марсель ... Анже 1.67 4.00 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
12:39 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако» сообщил о болезни Головина
12:21 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заработает на трансфере Жиго
11:45 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и миланские гранды претендуют на игрока «Арсенала» 1
03 Февраля
21:33 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Победа на Кубке Америке сыграла решающую роль в выборе обладателя «Золотого мяча», Месси – лучший в мире» 5
21:13 · Франция. Лига 1
Ди Меко: «У «ПСЖ» осталось 15 дней до матча с «Реалом», а командной игры до сих пор нет» 3
19:19 · Франция. Лига 1
Рамос может завершить карьеру 2
16:19 · Франция. Лига 1
​Головин пропустил тренировку за два дня до матча с «Лионом»
14:52 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» заманивает Зидана с помощью двух аргументов слухи
09:41 · Франция. Лига 1
Неймар возобновил тренировки и может сыграть с «Реалом»
09:16 · Германия. Бундеслига
Толиссо может вернуться в «Лион»
08:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с трансферной целью на лето
07:03 · Франция. Лига 1
Летом Икарди может уйти в «Милан»
05:58 · Англия. Премьер-лига
Алли собирался в чемпионат Франции, но Лэмпард переубедил его
02:03 · Франция. Лига 2
Тренер французского клуба заставил игроков тренироваться в два часа ночи за плохие выступления
01:53 · Германия. Бундеслига
«Лион» зовет «блудных сыновей» - кроме Ляказетта, руководство «ткачей» приглашает обратно и Толиссо
Все новости
Рекомендуем