Зидан решил, кого хочет тренировать - это не «ПСЖ»

Известный французский специалист Зинедин Зидан не планирует подписывать трудовое соглашение с «ПСЖ». Специалист занял выжидательную позицию, поскольку его приоритетом является работа в сборной Франции.

Согласно данным RMC Sport, Зизу рассчитывает возглавить национальную команду, если ее покинет Дидье Дешам. Контракт 53-летнего специалиста с «трёхцветными» истекает в конце текущего года. Если же вариант со сборной провалится, Зидан может рассмотреть другие предложения.

В качестве главного тренера Зинедин поработал в мадридском «Реале». Под его руководством «сливочные» два раза становились чемпионами Испании и трижды брали Лигу чемпионов.