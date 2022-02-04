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Чемпионат Франции. 1 лига

Зидан решил, кого хочет тренировать - это не «ПСЖ»

04 Февраля 2022 • 09:23 Комментировать

Известный французский специалист Зинедин Зидан не планирует подписывать трудовое соглашение с «ПСЖ». Специалист занял выжидательную позицию, поскольку его приоритетом является работа в сборной Франции.

Согласно данным RMC Sport, Зизу рассчитывает возглавить национальную команду, если ее покинет Дидье Дешам. Контракт 53-летнего специалиста с «трёхцветными» истекает в конце текущего года. Если же вариант со сборной провалится, Зидан может рассмотреть другие предложения.

В качестве главного тренера Зинедин поработал в мадридском «Реале». Под его руководством «сливочные» два раза становились чемпионами Испании и трижды брали Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Зинедин Зидан
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