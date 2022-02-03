Рамос может завершить карьеру

Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» во время исторического летнего трансферного окна, но более, чем за полгода сыграл 5 матчей. Трансфер 35-летнего защитника пошёл не по плану, и СМИ гадают о дальнейших действиях испанца.

Бывший врач национальной сборной Франции для издания Le Parisien рассказал, что экс-игрок «Реала» имеет проблемы с камбаловидной мышцей. Эволюцию прогрессирования проблемы предсказать сложно, но можно заявлять с уверенностью, что после 19 сезонов на высочайшем уровне, ноги Рамоса начали ослабевать, мышцы стали более хрупкими и восстановления проходят всё дольше. То, что в этом сезоне Серхио получил аналогичную травму, как и в прошлом сезоне, но на другой ноге - лишнее тому подтверждение.

Таким образом, французская пресса не исключает скорое завершение карьеры легендарного испанского футболиста, так как дальнейшее сотрудничество с любым клубом будет невыгодным для обоих сторон.