Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Рамос может завершить карьеру

03 Февраля 2022 • 19:19 Комментировать

Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» во время исторического летнего трансферного окна, но более, чем за полгода сыграл 5 матчей. Трансфер 35-летнего защитника пошёл не по плану, и СМИ гадают о дальнейших действиях испанца. 

Бывший врач национальной сборной Франции для издания Le Parisien рассказал, что экс-игрок «Реала» имеет проблемы с камбаловидной мышцей. Эволюцию прогрессирования проблемы предсказать сложно, но можно заявлять с уверенностью, что после 19 сезонов на высочайшем уровне, ноги Рамоса начали ослабевать, мышцы стали более хрупкими и восстановления проходят всё дольше. То, что в этом сезоне Серхио получил аналогичную травму, как и в прошлом сезоне, но на другой ноге - лишнее тому подтверждение.

Таким образом, французская пресса не исключает скорое завершение карьеры легендарного испанского футболиста, так как дальнейшее сотрудничество с любым клубом будет невыгодным для обоих сторон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Сборная Испании
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
19:19 · Франция. Лига 1
Рамос может завершить карьеру
16:19 · Франция. Лига 1
​Головин пропустил тренировку за два дня до матча с «Лионом»
14:52 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» заманивает Зидана с помощью двух аргументов слухи
09:41 · Франция. Лига 1
Неймар возобновил тренировки и может сыграть с «Реалом»
09:16 · Германия. Бундеслига
Толиссо может вернуться в «Лион»
08:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с трансферной целью на лето
07:03 · Франция. Лига 1
Летом Икарди может уйти в «Милан»
05:58 · Англия. Премьер-лига
Алли собирался в чемпионат Франции, но Лэмпард переубедил его
02:03 · Франция. Лига 2
Тренер французского клуба заставил игроков тренироваться в два часа ночи за плохие выступления
01:53 · Германия. Бундеслига
«Лион» зовет «блудных сыновей» - кроме Ляказетта, руководство «ткачей» приглашает обратно и Толиссо
02 Февраля
23:09 · Германия. Бундеслига
Мюллер гордится тем, что по некоторым компонентам игры начал опережать Месси 1
20:58 · Франция. Лига 1
Ветеран «ПСЖ»: «Спортивный директор Леонардо – главная проблема»
18:49 · Франция. Лига 1
Уилшера предлагали «Лиллю»
18:29 · Франция. Лига 1
​Почеттино сообщил друзьям об уходе из «ПСЖ» - источник слухи
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Лиона»: «Сделаем всё, чтобы вернуть Ляказетта летом»
Все новости
Рекомендуем