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Чемпионат Франции. 1 лига

​Головин пропустил тренировку за два дня до матча с «Лионом»

03 Февраля 2022 • 16:19 Комментировать
Монако
...
Лион
2.05 3.70 3.40
05.02 23:00

Александр Головин пропустил тренировочное занятие «Монако», проходившее в четверг. Судя по всему, российский хавбек не поможет команде в матче Лиги 1 против «Лиона», который состоится 5 февраля, пишет «Спорт-Экспресс».

Точная причина, по которой Головин пропустил тренировку, пока не известна. Если россиянин снова получил травму, то это очень досадно, ведь он только-только вернулся на поле после восстановления.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин повёл за «Монако» 24 матча. На счету российского полузащитника три гола и пять результативных передач.

«Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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МОНАКО ЛИОН
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