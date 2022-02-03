​Головин пропустил тренировку за два дня до матча с «Лионом»

Александр Головин пропустил тренировочное занятие «Монако», проходившее в четверг. Судя по всему, российский хавбек не поможет команде в матче Лиги 1 против «Лиона», который состоится 5 февраля, пишет «Спорт-Экспресс».

Точная причина, по которой Головин пропустил тренировку, пока не известна. Если россиянин снова получил травму, то это очень досадно, ведь он только-только вернулся на поле после восстановления.

В сезоне 2021/2022 Александр Головин повёл за «Монако» 24 матча. На счету российского полузащитника три гола и пять результативных передач.

«Монако» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 на текущий момент.