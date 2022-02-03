Судя по всему, летом в «ПСЖ» сменится главный тренер. Накануне появлялась информация о том, что Маурисио Почеттино уже сообщил друзьям о скором уходе из парижского клуба. Foot Mercato в четверг продолжил делиться инсайдами из Парижа и отметил, что Почеттино устал от «ПСЖ».

Следующим рулевым «ПСЖ» может стать Зинедин Зидан. По данным источника, парижский гранд заманивает Зидана двумя аргументами. Первый, понятное дело, заключается в финансах. В «ПСЖ» Зинедин сможет зарабатывать более 12 миллионов евро в год, которые ему платили в «Реале». Второй аргумент – карт-бланш в вопросах, затрагивающих спортивный сектор. Отмечается, жертвой в таком случае может стать спортивный директор «ПСЖ» Леонардо.