Неймар возобновил тренировки и может сыграть с «Реалом»

Звездный форвард «ПСЖ» Неймар близок к возвращению на поле после травмы. Бразильский нападающий уже возобновил индивидуальные занятия и провел небольшую тренировку с одноклубниками.

Как сообщает Lequipe, в парижском клубе рассчитывают, что футболист сможет полностью восстановиться к противостоянию с мадридским «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов.

Неймар угодил в лазарет из-за повреждения, полученного еще в ноябре прошлого года. Он травмировал связки голеностопа в матче Лиги 1 против «Сент-Этьена» (3:1).

В текущем сезоне на счету форварда три гола и три ассиста в десяти поединках чемпионата Франции.