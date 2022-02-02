Ещё один украинец в топ-лиге: Кто такой Игнатенко и зачем понадобился «Бордо»

Сложно не заметить тенденцию на увеличение количества украинских футболистов в топ-5 лигах Европы. В «Манчестер Сити» играет Александр Зинченко, в «Вест Хэме» – Андрей Ярмоленко, в «Аталанте» – Руслан Малиновский, в «Специи» – Виктор Коваленко, в «Реале» – Андрей Лунин.

В зимнее трансферное окно-2022 миграция украинцев в сильнейшие футбольные чемпионаты продолжилась. «Динамо» получило от «Эвертона» 23,5 млн евро за защитника Виталия Миколенко, а также отпустило в аренду в «Сампдорию» форварда Владислава Супрягу. В предпоследний день трансферного окна была оформлена ещё одна сделка – 24-летний полузащитник Даниил Игнатенко, права на которого принадлежат «Шахтёру», отправился в «Бордо» в аренду с правом выкупа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, зачем «жирондинцам» понадобился Игнатенко и какие у него перспективы во французской Лиге 1.

«Бордо» был грандом в 90-е годы. Когда в команде играл Зинедин Зидан, она выигрывала Кубок Интертото и играла в финале Кубка УЕФА, но в конце нулевых начался постепенный спад. По-настоящему серьёзные проблемы в Аквитании возникли в 2021 году. «Денег нет, но вы держитесь» – такая позиция была у инвесторов, которые оставили клуб один на один с долгами. Лишь благодаря пожертвованиям небезразличных «жирондинцам» удалось доиграть прошлый сезон.

Полгода назад коллектив возглавил Владимир Петкович, но за деньги или бесплатно команда лишилась нескольких ключевых футболистов. В зимнее трансферное окно «Бордо» смог себе позволить подписать, кроме Игнатенко, центрального защитника «Лиона» Марсело и полузащитника «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги. Именно этой тройке и предстоит усилить «жирондинцев» и помочь им в выполнении главной задачи – не вылететь в Лигу 2. Будет непросто, учитывая то, что «Бордо» на расстоянии одного очка от зоны вылета. «Жирондинцы», как настоящий аутсайдер, более-менее стабильно берут очки с аутсайдерами, но проигрывают сильным клубам.

Петкович, как и на прошлом рабочем месте, полагает надежды на низкую линию защиты и контратаки. Впрочем, это никак не помогает «Бордо» наладить дела в обороне: 53 пропущенных – худший показатель в чемпионате Франции. Ужасную защиту «жирондинцы» компенсируют неплохой атакой, забивая больше 1,5 гола в среднем за матч. Сам же тренер в 22 турах успел перепробовать 8 разных тактик. Учитывая результаты, поиск оптимальной схемы будет продолжен.

Игнатенко попал в клуб, который переживает не лучшие времена, но ему нужно показать себя с лучшей стороны, ведь есть вероятность, что «Бордо» выкупит его контракт у «горняков». Единственный сильный игрок в центральной оси у «Бордо» – это Ясин Адли, который тоже находится на правах аренды. Правда, он играет «десятку» или под форвардом, тогда как украинец располагается ниже. Жан Онана – главный конкурент за место в составе. Есть в составе опытные бразильцы Отавио и Франсержио, а также молодые таланты Иссуф Сиссоко и Том Лаку. Главные трудности, которые могут возникнуть – это не конкуренты за место в составе. Первая сложность – предыдущие клубы украинца «Ференцварош» и «Днепр-1» играли в атаку, в отличие от «Бордо». Вторая – возможная отставка Владимира Петковича, под которого брали Даниила.

«Шахтёр» не рассчитывал на Игнатенко, но в аренде в «Днепре-1» футболист быстро прогрессировал. В этом сезоне у него 16 матчей в УПЛ и 3 гола. Для дальнейшего развития Даниилу было нужно выходить из зоны комфорта и переходить на другой уровень, и «Бордо» – подходящий вариант. Состав «жирондинцев» ослаб, что даёт шансы стать железным игроком основного состава. Оставаться в этом клубе надолго не обязательно, но он может стать хорошим трамплином. В Европе за «Бордо» следят гораздо пристальней, нежели за «Днепром-1». Сейчас рыночная стоимость Игнатенко составляет всего 700 тысяч евро. Если Даниил и дальше будет прогрессировать, в Лиге 1 цена будет расти быстрее, нежели в УПЛ.

Владислав АВРАМЕНКО