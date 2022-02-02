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Ветеран «ПСЖ»: «Спортивный директор Леонардо – главная проблема»

02 Февраля 2022 • 20:58 Комментировать

Экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен, который выступал за клуб 2004 по 2010 год, поделился видением ситуации в парижском клубе. 

Он считает, что главная причина отсутствия прорыва кроется в должности спортивного директора парижан, которую занимает Леонардо Араужо, – экс-футболист и чемпион мира в составе сборной Бразилии:

«У «ПСЖ» раздутый состав. Чтобы заставить игроков уйти, вам необходимы связи в других командах. При этом важно иметь нормальные отношения с футболистами, которые не играют. Леонардо несет за это ответственность. Не всегда нужно следовать требованиям игроков».  Заявление Жерома Ротена опубликовал ресурс Canal-supporters.

Также, Ротен считает приглашение нападающего Мауро Икарди в Париж ошибкой, которую допустил лично спортивный директор клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Араужо ПСЖ Жером Ротен Лига 1
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