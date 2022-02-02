Уилшера предлагали «Лиллю»

Джек Уилшер уже больше полгода находится в статусе свободного агента, и игровая карьера находится под угрозой.

В зимнее трансферное окно сторона 30-летнего английского полузащитника связывалась с «Лиллем» надеясь, что французский клуб станет новым этапом карьеры игрока.

L'Equipe добавляет, что из Франции ответили отказом, желая сконцентрироваться на переходе 34-летнего Хатема Бен-Арфа.

Последним клубом Уилшера был «Борнмут». Последний раз выходил на поле 17 мая 2021 года.

Джек Уилшер считался перспективным игроком в начале 10-х годов во время игры за «Арсенал», но футболист не смог оправдать надежд и выданных авансов.

В прессе появлялись известия о том, что игрок проходит тренерские курсы.