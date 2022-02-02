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Чемпионат Франции. 1 лига

Уилшера предлагали «Лиллю»

02 Февраля 2022 • 18:49 Комментировать

Джек Уилшер уже больше полгода находится в статусе свободного агента, и игровая карьера находится под угрозой.

В зимнее трансферное окно сторона 30-летнего английского полузащитника связывалась с «Лиллем» надеясь, что французский клуб станет новым этапом карьеры игрока. 

L'Equipe добавляет, что из Франции ответили отказом, желая сконцентрироваться на переходе 34-летнего Хатема Бен-Арфа.

Последним клубом Уилшера был «Борнмут». Последний раз выходил на поле 17 мая 2021 года. 

Джек Уилшер считался перспективным игроком в начале 10-х годов во время игры за «Арсенал», но футболист не смог оправдать надежд и выданных авансов. 

В прессе появлялись известия о том, что игрок проходит тренерские курсы. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Джек Уилшер
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