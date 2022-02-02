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Чемпионат Франции. 1 лига

​Почеттино сообщил друзьям об уходе из «ПСЖ» - источник слухи

02 Февраля 2022 • 18:29 Комментировать

Всё идёт к тому, что Маурисио Почеттино покинет тренерский мостик «ПСЖ» по завершению сезона. По данным Foot Mercato, аргентинский тренер уже сообщил о грядущем своём уходе из парижского гранда некоторым своим друзьям.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что боссы «ПСЖ» уведомили Маурисио Почеттино о намерении попрощаться с ним.

Между тем, слухи активно связывают Маурисио Почеттино с возвращением в Англию на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» как раз ищут рулевого для команды, ведь Ральф Рангник по завершению сезона перейдёт на должность консультанта.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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