Всё идёт к тому, что Маурисио Почеттино покинет тренерский мостик «ПСЖ» по завершению сезона. По данным Foot Mercato, аргентинский тренер уже сообщил о грядущем своём уходе из парижского гранда некоторым своим друзьям.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что боссы «ПСЖ» уведомили Маурисио Почеттино о намерении попрощаться с ним.

Между тем, слухи активно связывают Маурисио Почеттино с возвращением в Англию на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» как раз ищут рулевого для команды, ведь Ральф Рангник по завершению сезона перейдёт на должность консультанта.