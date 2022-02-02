​Неймар и Рамос не занимаются в общей группе «ПСЖ», до матча с «Реалом» меньше двух недель

На тренировочном занятии «ПСЖ» в среду нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос не занимались в общей группе. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

Напомним, что Серхио Рамос получил травму на прошлой неделе во время тренировки. Что касается Неймара, то он угодил в лазарет ещё в конце осени с довольно серьёзной травмой. Звёздный бразилец в настоящий момент тренируется в зале.

Уже через 13 дней «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Команды сойдутся лицом к лицу во вторник, 15 февраля. Ответная же встреча пройдёт уже весной, а именно 9 марта.