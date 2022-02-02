Маркиньос готов завершить карьеру в «ПСЖ»

Ведущий игрок оборонительной линии «ПСЖ» Маркиньос намерен заключить новое трудовое соглашение с «ПСЖ». Действующий контракт бразильца с французским грандом истекает летом 2024 года.

Согласно информации в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо, 27-летний защитник готов подписать долгосрочный договор. Маркиньос рассчитывает завершить карьеру в парижском клубе.

Бразильский игрок выступает в составе французской команды с июля 2013 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 75 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 Маркиньос забил три гола в 17 матчах.