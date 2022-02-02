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Перед финальным свистком «Лион» одержал волевую победу над «Марселем»

02 Февраля 2022 • 00:56 Комментировать
Лион
2:1
Марсель
окончен

Во вторник в Лиге 1 был сыгран перенесённый матч 14-го тура между «Лионом» и «Марселем». На сей раз Димитри Пайе не пострадал, а его команда, забив первой, растеряла всё на последних минутах. Маттео Гендузи быстро открыл счет, и гости вели больше часа, но так больше в створ не попадали, а позже пропустили после ударов Джердана Шакири и Мусса Дембеле - 1:2.

«Марсель» остается на третьем месте, а его соперник делит четвертую строчку с отставанием в пять очков.

Протокол игры  
Лион 2:1Марсель
  10'Гендузи Маттео (0:1)
(1:1) Шакири Джердан76'   
(2:1) Дембеле Мусса II89'   
Лопеш АнтониДюбуа ЛеоБоатенг ЖеромЛюкеба КастеллоГюсто Мало  84' (Баркола Бредли (  84') Мендес ТьягоКакере МаксансМилагрес ЭнрикеШакири ДжерданЭмерсон Палмиери  64' (Дембеле Мусса II (  64') Шерки Райан
Запасные: Кейта ХабибПоллерсбек ЮлианБонне НоамСунни МадьянДиоманде Синали
Пау ЛопесЛирола ПольСалиба ВильямЧалета-Цар ДуеПерес ЛуанКамара БубакарЮндер Дженгиз  86' (Милик Аркадиуш (  86') Ронжье ВалентинГендузи МаттеоЭнрике Луис III  70' (Арит Амин (  70') Пайе Димитри
Запасные: Бертелли УгоНгапандуэтнбу СимонТаргаллин УссамаБен-Сегир СалимМанданда СтивАльваро Гонсалес II
01 февраля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Лион 2:1 Марсель 2.85 3.20 2.60
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