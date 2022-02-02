Перед финальным свистком «Лион» одержал волевую победу над «Марселем»

Во вторник в Лиге 1 был сыгран перенесённый матч 14-го тура между «Лионом» и «Марселем». На сей раз Димитри Пайе не пострадал, а его команда, забив первой, растеряла всё на последних минутах. Маттео Гендузи быстро открыл счет, и гости вели больше часа, но так больше в створ не попадали, а позже пропустили после ударов Джердана Шакири и Мусса Дембеле - 1:2.
«Марсель» остается на третьем месте, а его соперник делит четвертую строчку с отставанием в пять очков.
Протокол игры
|10'Гендузи Маттео (0:1)
|(1:1) Шакири Джердан76'
|(2:1) Дембеле Мусса II89'
Пау Лопес•Лирола Поль•Салиба Вильям•Чалета-Цар Дуе•Перес Луан•Камара Бубакар•Юндер Дженгиз 86' (Милик Аркадиуш ( 86') •Ронжье Валентин•Гендузи Маттео•Энрике Луис III 70' (Арит Амин ( 70') •Пайе Димитри
01 февраля. Стадион "Гроупама Арена".
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