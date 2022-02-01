Ботман: «Ньюкасл» - крутой проект, так же начинали «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Защитник французского «Лилля» Свен Ботман рассказал, что действительно мог сменить команду в зимнее трансферное окно. Голландец подтвердил предложения от «Ньюкасла» и «Милана».

«Эти клубы действительно проявляли интерес ко мне. Это были отличные варианты, но я решил сделать следующий шаг летом.

Многие считают, что «Ньюкасл» выбирают только из-за денег. Но я считаю их крутым проектом. Таким же образом начинали свой путь «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Было бы круто стать частью этого клуба», - приводит слова игрока Ziggo Sport.

Контракт Ботмана рассчитан до 2025 года, его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.