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Ботман: «Ньюкасл» - крутой проект, так же начинали «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

01 Февраля 2022 • 11:00 Комментировать

Защитник французского «Лилля» Свен Ботман рассказал, что действительно мог сменить команду в зимнее трансферное окно. Голландец подтвердил предложения от «Ньюкасла» и «Милана».

«Эти клубы действительно проявляли интерес ко мне. Это были отличные варианты, но я решил сделать следующий шаг летом.

Многие считают, что «Ньюкасл» выбирают только из-за денег. Но я считаю их крутым проектом. Таким же образом начинали свой путь «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Было бы круто стать частью этого клуба», - приводит слова игрока Ziggo Sport.

Контракт Ботмана рассчитан до 2025 года, его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Свен Ботман
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