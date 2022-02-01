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Чемпионат Франции. 1 лига

Безголевая серия Месси длится почти два месяца, аргентинец забил лишь в одном матче из девяти

01 Февраля 2022 • 09:47 Комментировать

В 1/8 финала Кубка Франции состоялась сенсация – звездный «ПСЖ» проиграл «Ницце» (0:0, 5:6 пен.) и вылетел из турнира. Аргентинский нападающий Лионель Месси провел на поле весь поединок, однако не смог помочь своей команде добиться победы.

34-летний форвард в очередной раз не отметился голом. В последний раз семикратный обладатель «Золотого мяча» забивал в матче группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге». Эта встреча прошла 7 декабря.

Стоит отметить, что Лео смог поразить ворота соперников лишь в одной игре из последних девяти. Это катастрофический показатель для аргентинца, приучившего своих поклонников к голевым феериям.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года, подписав двухлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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