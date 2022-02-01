Слимани возвращается в свой любимый «Спортинг» - «Лион» расторг контракт с ним

Нападающий Ислам Слимани больше не связан контрактом с французским «Лионом» - «ткачи» расторгли его и теперь 33-летний Слимани вернется в лиссабонский «Спортинг», в котором и начинался его путь в большом европейском футболе. Сообщение о расторгнутом контракте появилось на официальном сайте «Лиона».

Алжирский форвард перебрался в «Лион» год тому назад, его контракт был рассчитан до лета 2022, условия его перехода в «Спортинг» не сообщаются. Ранее он выступал за этот клуб в период 2013-2016, после чего перебрался в только-только выигравший АПЛ «Лестер». Позже в его карьере были еще «Ньюкасл», «Фенербахче» и «Монако».

Слимани памятен тем, что именно он забил гол в ворота российской сборной, который закончил ее выступления на чемпионате мира 2014 года.