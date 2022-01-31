«Лион» сегодня днем объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Роменом Февром из «Бреста», соглашение с которым подписано на четыре с половиной года, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уроженец Парижа присоединяется за первоначальный взнос в размере 15 миллионов евро вместе с потенциальными бонусами в размере 2 миллионов евро. При последующей продаже футболиста «Брест» получит 15 процентов от суммы перехода.

Бывший игрок «Монако» был предметом интереса «Милана» прошлым летом, а также «ПСЖ». Напомним, что за «Брест» Февр успел сыграть в более 50 матчах, в которых забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.