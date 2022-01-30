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Чемпионат Франции. 1 лига

Отменённый из-за злостного хулиганства матч между «Лионом» и «Марселем» переиграют 1 февраля

30 Января 2022 • 05:26 Комментировать
Лион
...
Марсель
01.02 23:00

Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем», который должен был состояться в ноябре прошлого года, был отменен из-за хулиганской выходки болельщиков, которые кинули бутылкой в голову Димитрия Пайе. Это случилось в самом начале игры, в момент исполнения углового удара, когда футболисты оказываются в наибольшей близости от трибун. В итоге матч будет сыгран во вторник, 1 февраля, сообщает официальный сайт Лиги 1.

«Марсель» в настоящий момент располагается на третьем месте, которое дает право играть в Лиге чемпионов. «Лион» идет на десятой позиции, но в случае победы может подняться сразу на четвертую строчку.

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Лион Марсель
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ЛИОН МАРСЕЛЬ
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