Отменённый из-за злостного хулиганства матч между «Лионом» и «Марселем» переиграют 1 февраля

Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем», который должен был состояться в ноябре прошлого года, был отменен из-за хулиганской выходки болельщиков, которые кинули бутылкой в голову Димитрия Пайе. Это случилось в самом начале игры, в момент исполнения углового удара, когда футболисты оказываются в наибольшей близости от трибун. В итоге матч будет сыгран во вторник, 1 февраля, сообщает официальный сайт Лиги 1.

«Марсель» в настоящий момент располагается на третьем месте, которое дает право играть в Лиге чемпионов. «Лион» идет на десятой позиции, но в случае победы может подняться сразу на четвертую строчку.