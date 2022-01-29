«Бордо» усилился полузащитником «Шахтёра»

Хавбек донецкого «Шахтёра» Даниил Игнатенко далее будет выступать в составе французского «Бордо», который арендовал его. До этого Игнатенко провел первую часть сезона в аналогичном качестве арендованного игрока в «Днепре-1». Теперь у 24-летнего игрока есть реальная возможность совершить качественный шаг вперед - выступать в клубе из чемпионата топ-5 он будет впервые.

Доселе в его послужном списке были лишь украинские клубы (помимо «Шахтёра» и «Днепра-1» это запорожский «Металлург», а также «Мариуполь»), да венгерский «Ференцварош», цвета которого Игнатенко защищал в сезоне 2019/2020 (став при этом чемпионом Венгрии). В его послужном списке также значится один матч в составе украинской сборной в 2020 году.