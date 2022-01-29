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​Диего Коста был предложен французскому клубу слухи

29 Января 2022 • 18:28 Комментировать

В начале 2022 года известный нападающий Диего Коста обрёл статус свободного агента. С тех пор слухи связывают испанского футболиста с разными европейскими клубами. По данным L'Equipe, услуги 33-летнего форварда были предложены французскому «Сент-Этьену». Впрочем, «зелёные» не заинтересовались этим вариантом.

Диего Коста известен главным образом по выступлениям за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». Во второй половине 2021 года нападающий выступал за бразильский клуб «Атлетико Минейро».

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Диего Косту в 5 миллионов евро.

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Сент-Этьен Диего Коста
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