Слимани не хочет уходить из «Лиона»

Алжирский нападающий Ислам Слимани не особо хочет покидать «Лион», несмотря на сообщения о возможном возвращении в португальский «Спортинг», об этом сообщает Foot Mercato.

Переговоры между французской и португальской стороной уже завершены, но выдвинутое предложение не убедило алжирского футболиста покинуть Францию. Ислам хочет выиграть с командой какой-то трофей и целиком и полностью сосредоточен на игре за французский клуб.

33-летний игрок хорошо освоился в «Лионе» с тех пор, как в январе прошлого года перешел из «Лестера» после аренды в «Монако». Напомним, что в этом сезоне нападающий провел 16 матчей, забив 4 гола и отдав 1 голевую передачу.