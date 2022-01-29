«Лион» готов перехватить Бентанкура

Защитник Родриго Бентанкур сейчас нарасхват - на него претендуют английские клубы «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», но не только. Усилиться жаждет и проводящий не самый удачный сезон «Лион» - сейчас «ткачи» занимают лишь десятое место в турнирной таблице Лиги 1, правда, у них есть матч в запасе, а плотность там такова, что при победе в этом матче «Лион» поднимется на четвертое место.

«Лион» также претендует на услуги 24-летнего уругвайца, проинформировал репортер Даниэле Лонго. «Ювентус» запрашивает за игрока 25 миллионов евро, так как туринский клуб должен перечислить 30 процентов от этой сделки бывшему клубу игрока - «Бока Хуниорс».

Бентанкур является игроком основного состава «Ювентуса», в текущем сезоне он провел 26 матчей в составе туринского клуба.