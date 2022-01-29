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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ницца» переманила нападающего «Анже»

29 Января 2022 • 00:28 Комментировать
Ницца
...
Клермон
06.02 17:00

В текущем сезоне «Ницца» успешно решает поставленные руководством задачи, пока что клуб идет на втором месте в Лиге 1 и пытается конкурировать с «ПСЖ». Дабы держать темп, команде необходимы усиления. Как сообщает официальный сайт «Ниццы», к команде присоединился нападающий «Анже» - Билал Браими.

Речь идет о полноценном трансфере сроком до 2026 года, за который «Анже» выручит сумму в десять миллионов евро. Браими, имеющий алжирские корни, перебрался в «Анже» в прошлом году, до этого он выступал в составе «Мидлсбро», «Ле-Мана» и «Реймса», забив в общей сложности в различных лигах семнадцать голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Анже Билал Браими
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НИЦЦА КЛЕРМОН
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