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«Лорьян» может подписать Манданда

28 Января 2022 • 22:05 Комментировать

«Лорьян» заинтересован в подписании контракта с голкипером-ветераном «Марселя» Стивом Мандандой, об этом сообщает L’Équipe.

«Оранжево-чёрные» нуждаются в качественном вратаре после неудачных выступлений нынешнего номера один Поля Нарди. Манданда, которому сейчас 36 лет, рассматривается как один из вариантов усиления вратарской линии.

Голкипер потерял место в стартовом составе в этом сезоне с приходом в клуб Хорхе Сампаоли, и его место занял испанец Пау Лопес. Издание Sports daily сообщает, что источники, близкие к игроку, предполагают, что Стив не уйдет из команды в это трансферное окно.

«Ницца» также была заинтересована в подписании вратаря в этом месяце, но спортивный директор клуба Джулиан Фурнье отверг порождающиеся слухи.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Стив Манданда трансферы футбола - зима 2022
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