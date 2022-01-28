«Лорьян» может подписать Манданда

«Лорьян» заинтересован в подписании контракта с голкипером-ветераном «Марселя» Стивом Мандандой, об этом сообщает L’Équipe.

«Оранжево-чёрные» нуждаются в качественном вратаре после неудачных выступлений нынешнего номера один Поля Нарди. Манданда, которому сейчас 36 лет, рассматривается как один из вариантов усиления вратарской линии.

Голкипер потерял место в стартовом составе в этом сезоне с приходом в клуб Хорхе Сампаоли, и его место занял испанец Пау Лопес. Издание Sports daily сообщает, что источники, близкие к игроку, предполагают, что Стив не уйдет из команды в это трансферное окно.

«Ницца» также была заинтересована в подписании вратаря в этом месяце, но спортивный директор клуба Джулиан Фурнье отверг порождающиеся слухи.