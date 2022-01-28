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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин вернётся в заявку «Монако» на кубковый матч

28 Января 2022 • 21:07 Комментировать
Монако
...
Лион
2.15 3.80 3.10
05.02 23:00

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин снова пропустил несколько этапов подготовки своей команды в связи с повреждением. На прошлых выходных футболист не смог принять участие в матче в «Монпелье», хотя уже занимался в основной группе.

Впрочем, ожидать возвращения плеймейкера на поле стоит в кубковом противостоянии с «Лансом», запланированным на 30 января. Головин точно войдет в окончательную заявку монегасков, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в последний раз Головин играл в официальной встрече еще 19 декабря. С того момента 25-летнего россиянина тревожила мышечная травма.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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МОНАКО ЛИОН
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