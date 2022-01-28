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Навас задумался об уходе из «ПСЖ»

28 Января 2022 • 10:05 Комментировать

Голкипер Кейлор Навас подумывает об уходе из французского «ПСЖ». Костариканец считает, что в будущем клуб будет делать ставку на более молодого Джанлуиджи Доннарумму, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, у 35-летнего голкипера есть заманчивые варианты продолжения карьеры в итальянском чемпионате, где в нем заинтересованы сразу три клуба. Речь идет о «Милане», «Роме» и туринском «Ювентусе».

При этом контракт Наваса с парижанами рассчитан еще на 2,5 года. В связи с этим потенциальному работодателю придется выплатить компенсацию за вратаря. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Кейлора составляет десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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