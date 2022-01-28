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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» отклонил предложение в размере 60 миллионов евро от гранда АПЛ за своего лидера слухи

28 Января 2022 • 00:50 Комментировать
Монако
...
Лион
2.15 3.80 3.10
05.02 23:00

Полузащитник «Лиона» и сборной Бразилии Лукас Пакета мог сменить клубную прописку еще до конца зимнего трансферного окна. Однако руководство французской команды отклонило предложение в размере 60 миллионов евро от одного из грандов английской Премьер-лиги, нацелившись сохранить лидера как минимум до лета.

Такой информацией поделились журналисты Canal+. Согласно источнику, к «Лиону» обращался клуб, находящийся на данный момент в верхней пятерке турнирной таблицы чемпионата Англии.

Примечательно, что сам Пакета также отказался вступать в переговоры с возможным покупателем – он не хотел бы покидать свою текущею команду посреди сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лукас Пакета
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