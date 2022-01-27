Марсело перейдёт в «Бордо»

«Бордо» собирается подписать уже бывшего защитника «Лиона» Марсело Антонио Гедеса Фильо или просто Марсело, об этом сообщает RMC. 34-летний бразилец, ставший свободным агентом на днях, после того как был сослан в резерв из-за ссоры с руководством в начале сезона, нашел новый клуб во Франции.

Жирондинцы искали более экономичные варианты в защиту после того, как бывший центральный защитник «Арсенала» Лоран Косельни стал одним из игроков, исключенных из основного состава на прошлой неделе.

Бразильский защитник подпишет контракт с «Бордо» на 6 месяцев, а последние детали будут улажены сегодня вечером.