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Чемпионат Франции. 1 лига

Марсело перейдёт в «Бордо»

27 Января 2022 • 21:18 Комментировать

«Бордо» собирается подписать уже бывшего защитника «Лиона» Марсело Антонио Гедеса Фильо или просто Марсело, об этом сообщает RMC. 34-летний бразилец, ставший свободным агентом на днях, после того как был сослан в резерв из-за ссоры с руководством в начале сезона, нашел новый клуб во Франции.

Жирондинцы искали более экономичные варианты в защиту после того, как бывший центральный защитник «Арсенала» Лоран Косельни стал одним из игроков, исключенных из основного состава на прошлой неделе.

Бразильский защитник подпишет контракт с «Бордо» на 6 месяцев, а последние детали будут улажены сегодня вечером.


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Лион Марсело Бордо трансферы футбола - зима 2022
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