Вейналдум отреагировал на слухи об уходе из «ПСЖ»

В последнее время ходят слухи о возможном уходе голландского хавбека Джорджиньо Вейналдума из французского «ПСЖ». Сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». В эфире на Twitch игрок отреагировал на появляющиеся слухи.

«Моя адаптация прошла успешно. Каждый день изучаю что-то новое. Я учу новый язык, это очень важно для дальнейшей интеграции», - заявил голландец.

Вейналдум присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Джорджиньо сыграл 18 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.