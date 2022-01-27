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Чемпионат Франции. 1 лига

Вейналдум отреагировал на слухи об уходе из «ПСЖ»

27 Января 2022 • 12:17 Комментировать

В последнее время ходят слухи о возможном уходе голландского хавбека Джорджиньо Вейналдума из французского «ПСЖ». Сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». В эфире на Twitch игрок отреагировал на появляющиеся слухи.

«Моя адаптация прошла успешно. Каждый день изучаю что-то новое. Я учу новый язык, это очень важно для дальнейшей интеграции», - заявил голландец.

Вейналдум присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Джорджиньо сыграл 18 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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