Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

«ПСЖ» снова может рассчитывать на звездного форварда Неймара, об этом отрапортовала клубная пресс-служба. 29-летний футболист возобновил тренировочный процесс.

Напомним, что бразилец находился в лазарете с конца ноября, когда получил повреждение в одном из матчей чемпионата Франции. Сможет ли Неймар помочь парижанам в грядущей встрече с «Ниццей», пока неизвестно. Встреча запланирована на понедельник, 31 января.

В сезоне-2021/2022 нападающий провел 14 поединков, записав себе в актив три забитых мяча и три голевые передачи.

«ПСЖ» уверенно лидирует в таблице Лиги 1, а в Лиге чемпионов клуб пробился в 1/8 финала, где сыграет против «Реала».