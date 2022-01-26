Французский клуб заинтересовался полузащитником «Шахтёра»

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр», может переехать во французский чемпионат. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист Педро Сепульведа.

На 24-летнего игрока претендует «Бордо», который уже вступил в переговоры с «горняками». Жирондинцы готовы арендовать Игнатенко до конца сезона с правом выкупа за 2-3 миллиона евро.

В сезоне-2021/2022 Даниил выступает на правах аренды за «Днепр-1». На счету полузащитника три результативных удара в 15 встречах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость украинца в 700 тысяч евро.