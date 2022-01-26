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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе назвал лучшего правого защитника в мировом футболе

26 Января 2022 • 08:46 Комментировать
Марокко
2:1
Малави
окончен

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об игре своего одноклубника Ашрафа Хакими на Кубке африканских наций. В матче 1/8 финала сборная Марокко одолела Малави (2:1), победный гол забил как раз Хакими.

«Ашраф – лучший правый защитник в мире», - оставил комментарий Килиан в своем твиттер-аккаунте.

Благодаря вчерашнему успеху марокканская сборная стала участником четвертьфинальной стадии континентального турнира. За место в полуфинале Хакими и компания поборются с победителем пары Египет – Кот-д’Ивуар. Поединок между этими сборными состоится сегодня, 26 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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