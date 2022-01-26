Мбаппе назвал лучшего правого защитника в мировом футболе

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался об игре своего одноклубника Ашрафа Хакими на Кубке африканских наций. В матче 1/8 финала сборная Марокко одолела Малави (2:1), победный гол забил как раз Хакими.

«Ашраф – лучший правый защитник в мире», - оставил комментарий Килиан в своем твиттер-аккаунте.

Благодаря вчерашнему успеху марокканская сборная стала участником четвертьфинальной стадии континентального турнира. За место в полуфинале Хакими и компания поборются с победителем пары Египет – Кот-д’Ивуар. Поединок между этими сборными состоится сегодня, 26 января.