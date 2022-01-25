Милик не покинет «Марсель» в январе

На фоне невзрачной игры нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика местная пресса начала распускать слухи о возможном уходе футболиста из команды в зимнее трансферное окно. Впрочем, эту информацию опровергли журналисты RMC Sport.

Руководство клуба верит, что поляк сумеет вернуть себе оптимальную форму после травмы, от которой он вылечился осенью. Также в «Марселе» понимают, что им нужна глубина состава для участия в трех турнирах одновременно.

Напомним, что контракт Милика на данный момент принадлежит «Наполи». В текущем сезоне форвард сумел отличиться лишь одним голом во внутреннем первенстве.