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Милик не покинет «Марсель» в январе

25 Января 2022 • 23:49 Комментировать
Лион
...
Марсель
01.02 23:00

На фоне невзрачной игры нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика местная пресса начала распускать слухи о возможном уходе футболиста из команды в зимнее трансферное окно. Впрочем, эту информацию опровергли журналисты RMC Sport.

Руководство клуба верит, что поляк сумеет вернуть себе оптимальную форму после травмы, от которой он вылечился осенью. Также в «Марселе» понимают, что им нужна глубина состава для участия в трех турнирах одновременно.

Напомним, что контракт Милика на данный момент принадлежит «Наполи». В текущем сезоне форвард сумел отличиться лишь одним голом во внутреннем первенстве.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аркадиуш Милик
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ЛИОН МАРСЕЛЬ
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