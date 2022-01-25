Венгер: «Мбаппе - незаменимый игрок для «ПСЖ»

Контракт звездного французского форварда Килиана Мбаппе с ПСЖ» истекает по завершении текущего сезона. Своим мнением по этой ситуации поделился легендарный тренер Арсен Венгер, долгое время руководивший лондонским «Арсеналом».

«Время – главный противник «ПСЖ» в этом вопросе. Чем дольше у вас не получается продлить игрока, тем тяжелее это становится сделать. Знаю по личному опыту.

Килиан – незаменимый игрок для парижан. Он идеально вписывается в их стиль игры. Но время на исходе, и Мбаппе уже сейчас может подписать контракт с другим клубом. У «ПСЖ» было отличное денежное предложение по нему, но клуб отказался», - передает слова Арсена Canal+.

Если судить по последней информации, Мбаппе вскоре должен заключить контракт с «Реалом».