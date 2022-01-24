«Галатасарай» заинтересован в подписании игрока «Марселя»

«Галатасарай» заинтересован в трансфере испанского защитника французского «Марселя» Альваро Гонсалеса, сам игрок так же не против перейти в турецкий клуб, об этом сообщает французский журналист Флоран Жермен из RMC. 32-летний футболист имеет мало игрового времени в этом сезоне и, скорее всего, покинет клуб в это трансферное окно. В трансфера защитника так же были заинтересованы французские «Страсбург» и «Бордо», а также испанская «Валенсия», но никаких конкретных предложений не поступало. «Галатасарай» хочет подписать испанца на правах аренды с правом выкупа. Гонсалеса привлекает переход в турецкий клуб, но его главное желание - остаться в «Марселе»